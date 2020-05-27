Fiat 500L прекратит существование

Компания Fiat не будет выпускать преемника модели 500L — нынешнее поколение компактнвэна станет последним, после чего он прекратит существование. Отказ от выпуска 500L объясняется тем, что он не выдержал конкуренции с Fiat 500X, а его продажи на европейском рынке рухнули в полтора раза

Как сообщает AutoExpress, итальянцы рассматривают возможность заменить 500L и 500X одной моделью — крупным кроссовером, который получит название 500XL. В длину такой автомобиль будет достигать 4400 миллиметров, а колесная база составит 2650 миллиметров. Для сравнения, габариты нынешнего 500X — 4273 и 2570 миллиметров соответственно.

Ожидается, что новинка получит силовую установку от Fiat 500: 1,0-литровый турбомотор с электрической надстройкой в виде 12-вольтового стартер-генератора. Не исключается появление плагин-гибридной и полностью электрической версий.