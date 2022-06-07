Fiat Doblo потерял свою индивидуальность

Раньше этот "каблучок" пользовался большой популярностью и в Европе, и в России, не уступая своим конкурентам из Франции - Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Впрочем, теперь соревнование не будет - отныне и "французы", и "итальянец" - это одна и та же модель

Да, итальянский «каблучок» представляет собой «клона» всех перечисленных моделей, но с другой облицовкой передней части и логотипом Fiat. Бейджинжиниринговый Добло выпускается в грузовой и пассажирской версиях, но есть один нюанс - пассажирскую модификацию можно будет приобрести лишь с электрической силовой установкой -136-сильным двигателем и 50-киловаттной батареей, которая обеспечивает 280-километровый пробег (по паспорту).

Цельнометаллический фургон же доступен с обычным ДВС. Под капотом может располагаться либо бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра мощностью 110 лошадиных сил, либо полуторалитровый турбодизель в двух вариантах мощности, на 100 или 130 сил. Коробки передач — «механика» либо восьмидиапазонный автомат.