Пикапам Fiat пора на сервис

Пикапы Fiat Fullback отзовут в связи с ненадежными креплениями боковых подножек, которые могут отсоединиться от корпуса автомобиля

Компания Fiat объявила об отзыве 147 пикапов Fullback в России, которые были реализованы с июня 2016 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. «Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие требованиям креплений боковых подножек, что может привести к отсоединению подножек от корпуса автомобиля», — отмечено в сообщении.

Автопроизводитель уведомит владельцев подлежащих отзыву машин о необходимости приехать к дилеру. Традиционно, узнать, попадает ли автомобиль под действие кампании, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. В рамках сервисной акции заклепки креплений боковых подножек заменят болтами.