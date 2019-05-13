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13 май 2019

История Fiat Fullback подходит к концу

История Fiat Fullback подходит к концу
Автор фото: фирма-производитель

Компания FCA сворачивает продажи пикапов Fiat Fullback в Европе, в том числе в России. Такое решение вызвано низким спросом на модель, а также изменениями в европейском законодательстве

Напомним, что Fiat Fullback построен на базе Mitsubishi L200. Японский пикап является одним из лидеров продаж в своём сегменте и «Фулбек» попросту не смог с ним конкурировать, в особенности после недавнего обновления L200. Если говорить о каких-либо глобальных факторах, которые повлияли на уход модели с рынка, то к ним можно отнести  снижение спроса на пикапы в Европе в целом и ужесточение экологических норм, которые требуют модернизации автомобиля, что невыгодно производителю с экономической точки зрения.

Любопытно, что российские дилеры уверяют, что запаса пикапов Fiat Fullback на складах хватит еще примерно на полгода. Сейчас предлагаются пикапы 2018 года выпуска по цене от 1 млн. 709 тыс. рублей, поставок более свежих «Фулбеков» не будет. При этом у дилеров еще остались и машины 2017 года выпуска, которые продаются со скидками. В прошлом году в России продали 225 экземпляров модели Fiat Fullback. Интересно, что  спрос на родственный Mitsubishi во много раз больше – 3028 пикапов за прошлый год.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, Журнал auto.ru

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