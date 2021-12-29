Abarth построит пять уникальных родстеров

Компания Abarth, известная своими заряженными версиями автомобилей Fiat, построит пять экземпляров ретрородстера 1000 SP.

1000 SP – это вольное прочтение оригинального спорткара из шестидесятых годов, который обеспечил «Фиату» целое множество гоночных побед. Автомобиль из прошлого оснащался доработанным 115-сильным мотором от Fiat 600, впрочем, не смотрите на эти характеристики косо – спорткар мог разгоняться до 230 километров в час.

Что касается современного исполнения, то его построят на базе средне­моторного купе Alfa Romeo 4C. Штатный мотор 1.7 с турбонаддуовом будет сохранен (240 лошадиных сил), однако, кузов здесь будет свой собственный, выполненный в ретро-стилистике.