Автомобильный портал Motorpage
29 дек 2021

Abarth построит пять уникальных родстеров

Abarth построит пять уникальных родстеров
Автор фото: фирма-производитель

Компания Abarth, известная своими заряженными версиями автомобилей Fiat, построит пять экземпляров ретрородстера 1000 SP.

1000 SP – это вольное прочтение оригинального спорткара из шестидесятых годов, который обеспечил «Фиату» целое множество гоночных побед. Автомобиль из прошлого оснащался доработанным 115-сильным мотором от Fiat 600, впрочем, не смотрите на эти характеристики косо – спорткар мог разгоняться до 230 километров в час.

Что касается современного исполнения, то его построят на базе средне­моторного купе Alfa Romeo 4C. Штатный мотор 1.7 с турбонаддуовом будет сохранен (240 лошадиных сил), однако, кузов здесь будет свой собственный, выполненный в ретро-стилистике.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России возобновляется производство Fiat

21 июля 2021
Fiat Ducato (2021)(

Fiat Professional представил обновлённую модель Ducato 2021 года

13 июля 2021
Fiat 500е

Fiat отказывается от традиционных двигателей

07 июня 2021
Pogea Racing Hercules

Fiat 500 «Abarth» превратили в монстра

15 января 2021

FIAT «воскресил» Элвиса Пресли для рекламы

21 июля 2020
Fiat 500 la Prima 2021

Fiat представил новое поколение модели 500

09 июня 2020

 Новости Fiat

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz S-Class - mercedes-benz s-class (2021) измеряем степень витальности Тест драйв
27 декабря 2021

Mercedes-Benz S-Class
"Измеряем степень витальности"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"
Toyota Land Cruiser - toyota land cruiser 300 70th anniversary (2022) главное – манёвры!
Тест драйв
21 декабря 2021

Toyota Land Cruiser
"Главное – манёвры!"
Jaguar F-Type - jaguar f-type convertible (2021) почему в кабриолетах есть смысл?
Тест драйв
18 декабря 2021

Jaguar F-Type
"Почему в кабриолетах есть смысл?"

Написано новостей:

2 9 7 8 7