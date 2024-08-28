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28 авг 2024

Fiat Topolino получил особую версию от Garavini стоимостью от 45 000 евро

Fiat Topolino получил особую версию от Garavini стоимостью от 45 000 евро
Автор фото: фирма-производитель

Итальянское ателье Carrozzeria Garavini, базирующееся в Турине, переосмыслило дизайн компактного электрокара Fiat Topolino. Стоимость доработок оценивается от 45 000 евро, учитывая, что стандартный Topolino обойдется покупателям в 7544 евро

Однако дело здесь не в количестве изменений, а скорее в эксклюзивности, хотя мастера из Garavini взяли от стандартного Topolino только каркас кузова и технику. Всего итальянское ателье намерено сделать 10 экземпляров Topolino Garavini. Автомобиль выполнен в стилистике пляжного отдыха, вдохновленного курортами на острове Капри. Дизайнеры лишили электрокар дверей, убрали дверцу багажника, оставив только сквозное пространство, установили внутри новые сиденья, напоминающие шезлонги, и покрасили крышу в бело-синюю полоску в стиле пляжного зонтика. Также Topolino поменяли оптику, колесные диски и зеркала заднего вида.

Электромотор остался прежним. Он установлен на передней оси и имеет мощность всего 8,2 л.с. Емкости аккумулятор в 5,5 кВт*ч хватает примерно на 75 км запаса хода (по циклу WLTP). Максимальная скорость Topolino - 45 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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