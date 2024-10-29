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29 окт 2024

Fiat 600e стал самым мощным Abarth 600e

Fiat 600e стал самым мощным Abarth 600e
Автор фото: фирма-производитель

Компания Abarth представила свою самую мощную модель на базе Fiat 600e. Автомобиль получил название Abarth 600e Scorpionissima и оснащен 280-сильной электрической силовой установкой

Всего планируется создать 1949 таких экземпляров. Это число соответствует дате основания бренда Abarth. Покупателям предложат выбор между двумя версиями: Turismo мощностью 240 л.с. и Scorpionissima на 280 л.с. (в стандартном Fiat 600e 156 л.с.). Разгон до “сотни” - 6,2 и 5,9 с. соответственно.  Максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке в 200 км/ч. Заявленный запас хода - 334 км.

Также Abarth 600e получил более жесткую подвеску, усиленные тормоза и задний стабилизатор поперечной устойчивости. Внешне автомобиль можно узнать по развитому аэродинамическому обвесу и спойлеру на крышке багажника. Комплектуется модель 20-дюймовыми колесными дисками.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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