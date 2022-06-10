Автомобильный портал Motorpage
10 июн 2022

Fiat разрабатывает купе-кроссовер

Fiat разрабатывает купе-кроссовер
Автор фото: фирма-производитель
Еще четыре года назад Fiat представил концептуальный купеобразный кроссовер Fastback, а позже появилась информация, что в разработке находится некий уникальный вседорожник для латиноамериканского рынка. Теперь же итальянский автопроизводитель подтвердил, что серийному кросс-купе быть. Любопытно, но у серийной модели сохранится концептуальное название.
Стоит сказать,  если концепт был построен на платформе пикапа Fiat Toro, то серийную машину создадут на модульной архитектуре MLА концерна Stellantis. Согласно инсайдерской информации, машина получит литровый трехцилиндровый мотор с турбонаддувом, мощность которого составляет  130 лошадиных сил. Будет и четырехцилиндровый турбомотор 1.3 мощностью в 175 лошадиных сил.  Оба двигателя будут работать в паре с автоматической коробкой передач. Полоноприводных модификаций у кроссовера не предвидится.
 
Премьера серийного Fiat Fastback состоится в течение этого года, а первым рынком для него станет Бразилия — именно в этой стране организуют локальное производство модели. Позже Fastback доберется и до других латиноамериканских стран.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Fiat Doblo

Fiat Doblo потерял свою индивидуальность

07 июня 2022
Fiat 500e La Prima by Bocelli

Fiat будет разрабатывать машины при участии оперных певцов

18 апреля 2022
Fiat E-Ulysse

Fiat представил электрический минивен E-Ulysse

03 марта 2022
Alfa Romeo 4C 2013 вид спереди

Abarth построит пять уникальных родстеров

29 декабря 2021

В России возобновляется производство Fiat

21 июля 2021
Fiat Ducato (2021)(

Fiat Professional представил обновлённую модель Ducato 2021 года

13 июля 2021

 Новости Fiat

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo (2020) «лифтбек — это тот же седан, только лучше» Тест драйв
10 июня 2022

Volkswagen Polo Sedan
"«Лифтбек — это тот же седан, только лучше»"
KIA Carnival - kia carnival (2021) устройство двойного назначения
Тест драйв
06 июня 2022

KIA Carnival
"Устройство двойного назначения"
Exeed LX - exeed lx (2021) чьи места займет exeed lx на рынке
Тест драйв
02 июня 2022

Exeed LX
"Чьи места займет Exeed LX на рынке"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 9 7