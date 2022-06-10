Fiat разрабатывает купе-кроссовер

Еще четыре года назад Fiat представил концептуальный купеобразный кроссовер Fastback, а позже появилась информация, что в разработке находится некий уникальный вседорожник для латиноамериканского рынка. Теперь же итальянский автопроизводитель подтвердил, что серийному кросс-купе быть. Любопытно, но у серийной модели сохранится концептуальное название.

Стоит сказать, если концепт был построен на платформе пикапа Fiat Toro, то серийную машину создадут на модульной архитектуре MLА концерна Stellantis. Согласно инсайдерской информации, машина получит литровый трехцилиндровый мотор с турбонаддувом, мощность которого составляет 130 лошадиных сил. Будет и четырехцилиндровый турбомотор 1.3 мощностью в 175 лошадиных сил. Оба двигателя будут работать в паре с автоматической коробкой передач. Полоноприводных модификаций у кроссовера не предвидится.

Премьера серийного Fiat Fastback состоится в течение этого года, а первым рынком для него станет Бразилия — именно в этой стране организуют локальное производство модели. Позже Fastback доберется и до других латиноамериканских стран.