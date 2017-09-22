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22 сен 2017

Ford будет использовать дополненную реальность в разработке автомобилей

Ford будет использовать дополненную реальность в разработке автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Ford объявил о том, что будет использовать очки дополненной реальности Miscrosoft HoloLens при разработке новых моделей автомобилей. Эксперимент, проведенный в прошлом году в мичиганской студии дизайна Ford признан удачным и теперь очки будут использовать во всех отделениях Ford.

В компании говорят, что использование Micsrosoft HoloLens позволит избавиться от необходимости создавать полноразмерные макеты автомобилей. Так, если раньше на оценку зеркал автомобилей и удобства пользования ими уходило по несколько недель, то теперь дизайнеры могут в течение нескольких минут поменять их форму или место установки на кузове. Точно также на изменение формы радиаторной решетки на готовом макете с помощью Microsoft HaloLens уйдет всего несколько часов, тогда как раньше для этого приходилось делать новый пластилиновый макет, что занимало несколько месяцев.

В очки встроен компьютер с операционной системой Windows 10. С помощью трехмерного моделирования она проецирует голографическую картинку на физический макет. Дизайнеры видят его в качестве отдельного элемента и могут изменить форму или размеры. При этом в Ford подключили систему к компьютерам инженеров, которые могут оценить не только дизайн, но и функциональность того или иного элемента.
 

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При написании новости использовалась информация:
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