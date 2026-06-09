Ford подтвердил возвращение Fiesta ST, но уже в виде электрокара

Компания Ford официально подтвердила, что новое поколение Fiesta получит спортивную версию ST. Более того, руководство бренда дало понять, что такие модификации останутся важной частью стратегии компании и в будущем

О планах развития спортивной линейки рассказал глава европейского подразделения Кристиан Вайнгартнер. Однако, по его словам, Ford пока не принял окончательное решение относительно использования обозначений ST или RS.

Новый Ford Fiesta, дебют которого ожидается в 2028 году, будет построен на платформе RG EV Small, которая уже используется в «заряженном» электрическом хэтчбеке Alpine A290. Архитектура отличается расширенной колеей и более низкой посадкой по сравнению с другими моделями на этой базе. Кроме этого, конструкция предусматривает возможность установки второго электромотора. Это открывает путь не только к увеличению мощности, но и к появлению полного привода.

При этом спортивное направление не ограничится только Fiesta. Будущие модели Ford, включая электрический кроссовер размером с Puma и две гибридные модели, которые фактически станут преемниками Kuga и Focus, также могут получить «заряженные» версии. В числе потенциальных новинок называются новые Puma ST, Focus ST и даже Focus RS.

