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3 окт 2019

Ford идет в Индию

Ford идет в Индию

Ford Motor и Mahindra & Mahindra объявили о создании совместного предприятия в Индии. Американская компания надеется снизить риски ведения бизнеса в этой стране, а также сократить расходы на разработку и производство автомобилей для развивающихся рынков

Сообщается, что совместное предприятие оценивается в $275 млн. Оно займется выпуском бюджетных машин на индийских заводах Ford. Решение американцев о создании партнерства принято на фоне попыток администрации премьер-министра Индии Нарендры Моди стимулировать местное производство посредством снижения ставок корпоративного налога и предложения дешевых кредитов для увеличения продаж автомобилей.

Любопытно, что слияние укладывается в общую стратегию «голубого овала», чьи акционеры настаивают на сокращении издержек ведения бизнеса и реструктуризацию своего бизнеса с целью сэкономить $11 миллиардов в течение следующих нескольких лет. Отметим, что за два последних десятилетия Ford вложил более $2 млрд в индийский рынок. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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