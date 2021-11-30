Ford не будет переводить свои тяжелые пикапы на электричество

Линейка пикапов Ford состоит из нескольких моделей. Есть условно легкие модели вроде F-150, а есть и серия Super Duty (F250, F350,F450 и т.д.), куда входят автомобили с высокой грузоподъемностью

Взять, к примеру, модель F650 – это настоящий и полноценный «трак» весом от пяти до десяти тонн (в зависимости от типа кузова и установленного обрудования) с мощным 400-сильным турбодизелем, который способен тянуть большие прицепы. Разумеется, у таких машин есть целая армия поклонников, причем не только среди частных лиц, но и среди различных муниципальных служб вроде дорожных эвакуаторов.

Отметим, что не так давно у них возникли некоторые опасения на предмет будущего данных пикапов. Дело в том, что концерн Ford начал электрификацию F-семейства. Модель F-150 уже получила подобную версию, более того на нее наблюдается ажиотажный спрос. Впрочем, тяжелые электрические пикапы автомобильный концерн выпускать не планирует. Президент североамериканского филиала Ford Кумар Галхотра дал понять, что в настоящий момент разработки тяжелых автомобилей с аккумуляторными батареями не ведутся, так как электрические пикапы уступают по буксировочным возможностям аналогам с ДВС.