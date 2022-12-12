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12 дек 2022

Ford окончательно попрощался с моделью GT

Ford окончательно попрощался с моделью GT
Автор фото: фирма-производитель

Да, в свое время эта модель (тогда еще с индексом GT40) оказалась знаковой для концерна Ford – победы в различных гоночных сериях (особенно над автомобилями Ferrari) обеспечили машине место в строю легенд

Впоследствии модель переродилась в Ford GT, который неоднократно демонстрировал различные успехи на треке, да и у покупателей модель пользовалась отменным спросом. К сожалению, любая история заканчивается -  и жизненный цикл американской «легенды» автопрома тоже подходит к концу.

В честь этого знакового события компания Ford представила суперкар GT Mk IV.  Подразделение Ford Performance Motorsports разработало этот автомобиль почти с нуля. У него новый, полностью углепластиковый кузов и дизайн. Что касается силовой установки, то штатный мотор (турбированный, 600-сильный V6) уступил место некоему новому двигателю, который развивает уже 800 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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