Ford окончательно попрощался с моделью GT

Да, в свое время эта модель (тогда еще с индексом GT40) оказалась знаковой для концерна Ford – победы в различных гоночных сериях (особенно над автомобилями Ferrari) обеспечили машине место в строю легенд

Впоследствии модель переродилась в Ford GT, который неоднократно демонстрировал различные успехи на треке, да и у покупателей модель пользовалась отменным спросом. К сожалению, любая история заканчивается - и жизненный цикл американской «легенды» автопрома тоже подходит к концу.

В честь этого знакового события компания Ford представила суперкар GT Mk IV. Подразделение Ford Performance Motorsports разработало этот автомобиль почти с нуля. У него новый, полностью углепластиковый кузов и дизайн. Что касается силовой установки, то штатный мотор (турбированный, 600-сильный V6) уступил место некоему новому двигателю, который развивает уже 800 лошадиных сил.