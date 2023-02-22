Ford построит крупный завод по производству аккумуляторов

Похоже, что все автопроизводители начинают постепенно понимать, что мало создавать электромобили – необходимо разрабатывать и инфраструктуру, и комплектующие для самих машин

Собственно, последним вопросом недавно озаботились в Ford. Недавно представители концерна объявили о подписании соглашения с LG Energy Solutions и KOC Holding, которое предусматривает создание в Турции нового завода по производству аккумуляторов для электромобилей. По данным Европейских СМИ, новый завод будет крупнейшим поставщиком батарей для Европейского автопрома.

Заработать площадка должна уже в 2026 году. Причем к 2035 году Ford собирается полностью электрифицировать свою модельную линейку.