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22 фев 2023

Ford построит крупный завод по производству аккумуляторов

Ford построит крупный завод по производству аккумуляторов

Похоже, что все автопроизводители начинают  постепенно понимать, что мало создавать электромобили – необходимо разрабатывать и инфраструктуру, и комплектующие для самих машин

Собственно, последним вопросом недавно озаботились в Ford. Недавно представители концерна  объявили о подписании соглашения с LG Energy Solutions и KOC Holding, которое предусматривает создание в Турции нового завода по производству аккумуляторов для электромобилей. По данным Европейских СМИ, новый завод будет крупнейшим поставщиком батарей для Европейского автопрома.

Заработать площадка должна уже в 2026 году. Причем к 2035 году Ford собирается полностью электрифицировать свою модельную линейку.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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