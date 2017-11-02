Заводское тюнинг-отделение Ford Perfomance (по эту сторону океана оно неизвестно) на тюнинг-выставке SEMA представила необычный аксессуар для Ford Focus RS: рычаг для дрифта. В общем-то, на первый взгляд, ничего необычного: такие можно встретить на раллийных автомобилях.

Правда, рычаг стояночного тормоза на Ford Focus RS — электромеханический, то есть самого рычага-то в салоне и нет, причем и в обычных версиях и в «заряженной». Установка рычага для дрифта по силам даже школьнику: здесь не потребуется ни сварка, ни сверление новых отверстий.

В блок управления двигателя заливается обновленное программное обеспечение через USB-порт, а сам рычаг не имеет никакой прямо связи с тормозными механизмами. В случае если его дернуть наверх электроника, управляющая ABS даст команду разомкнуть задние тормоза, оставив заблокированными только передние.

Стоимость такого рычага составит 999 долларов вместе с установкой. Доступен он будет только покупателям в Северной Америке. Ну а у нас в России и без всяких рычагов «заряженный» Ford Focus RS официально не продается.