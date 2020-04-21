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21 апр 2020

Заряженного Ford Focus не будет

Заряженного Ford Focus не будет
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford все же отказалась от выпуска «заряженной» модели Focus RS четвертого поколения. В компании посчитали ее разработку слишком дорогостоящей в текущих условиях

Основные причины такого решения — в повышенных требованиях Евросоюза к экологичности двигателей и соответствующем росте штрафов, а также в высокой стоимости разработки гибридной силовой установки. При условии, что продажи модели как правило невысокие, окупить расходы у компании не получится, что в условиях тяжелой экономической ситуации может стать критическим для финансового благополучия марки.

Изначально новый Focus RS планировался как «мягкий» гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором. Однако этот вариант не укладывался в европейские экологические стандарты, и компании пришлось бы платить штраф. Поэтому марка начала работы по адаптации гибридного мотора от нового Ford Kuga, однако теперь и они были прекращены.

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