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24 дек 2019

Новый Ford Focus RS получит электрический полный привод

Новый Ford Focus RS получит электрический полный привод
Автор фото: фирма-производитель

Британский Car Magazine опубликовал подробности о «заряженном» Ford Focus следующего поколения. Хот-хэтч будет электрифицирован

Нет, силовая установка останется традиционной, однако, за счет электромотора будет реализована технология полного привода. Обозреватели Car Magazine уверены, что на новом Focus RS дебютирует блок eTwinster, состоящий из двухступенчатой трансмиссии и электродвигателя. Система позволит дозировать крутящий момент для каждого из задних колёс в отдельности, то есть на хот-хэтче будет реализована векторизация тяги. Ожидается, что возможностей электромотора хватит для полноценного дрифт-режима.

Что касается мотора, то под капотом расположится турбированный двигатель 2.3 EcoBoost, который достигнет отметки 400 лошадиных сил — столько же заявлено для нового поколения Volkswagen Golf R. Вероятно, для хот-хэтча будет доступна к заказу шестиступенчатая ручная коробка передач или семидиапазонный «робот».

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