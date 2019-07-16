Ford ставит три к одному

Компания Ford планирует радикально переделать европейскую модельную линейку. Сообщается, что в 2021 году на смену одновременно трём моделям: Mondeo, S-Max и Galaxy придет некий вседорожный универсал.

Безымянную новинку построят на модульной платформе C2, которую использует семейство Focus и кроссовер Kuga. В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные двигатели. Ожидается, что базовый мотором станет трехцилиндровый турбированный бензиновый агрегат Ford объемом 1,5 литра. Также в линейке агрегатов будет и гибридный вариант силовой установки с 48-вольтовым стартер-генератором. Пока неизвестно получит ли универсал полноприводную трансмиссию.

Представители марки заявляют, что главным конкурентом будущей новинки станет Subaru Outback. К слову, японский кросс-универсал доступен только с полным приводом, а его дорожный просвет составляет 220 миллиметров.