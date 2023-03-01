Может ли Ford стоить миллион долларов?

Давайте договоримся сразу - про иконы ретро-стиля из серии «Мустанга из шестидесятых годов» мы говорить сегодня не будем. Это отдельная область со своими нюансами и условиями. Сегодня мы поговорим про массовые машины из 80-90 годов

Собственно, даже такой автомобиль может обойтись вам в кругленькую сумму – пусть не в миллион долларов, но тысяч 700 вы точно отдадите. Собственно именно столько заплатили на одном из аукционов за Ford Sierra, образца 1987 года.

К слову, это не просто «Сьерра» а заряженная версия Cosworth, да еще и с индексом RS500. Автомобиль уникален, так как тираж был очень скромным – 500 экземпляров. От обычного хэтчбека такая машина отличается 277-сильным двигателем и усиленными тормозными механизмами.