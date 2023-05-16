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16 май 2023

Представлен Ford Tourneo Courier

Представлен Ford Tourneo Courier
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford представила «каблучок» Tourneo Courier нового поколения. Как и фургон Transit Courier, он будет предложен в топливной и полностью электрической версии

Да, здесь нет никаких откровений, так как обе вышеупомянутые модели построены на одной и той же платформе, а значит и силовые установки здесь одинаковые. То есть под капотом «Турнео» может находиться литровый 125-сильный турбомотор, который работает в паре с 5-ступенчатой механикой или роботом, либо 136-сильный электрический двигатель. К слову, электрический  Tourneo Courier появится в продаже лишь в 2024 году.

Надо сказать, что модель оснащена широким набором систем безопасности. Здесь есть: автоматический дальний свет, круиз-контроль, и функция распознавание знаков. За доплату предлагают только мониторинг слепых зон, ассистента проезда перекрестков и адаптивный круиз с удержанием в полосе.

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