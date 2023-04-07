Представлен Ford Transit

Ford Motor представил семейство легких фургонов Transit Courier нового поколения — модель будет предлагаться с бензиновыми, дизельной и чисто электрической силовыми установками

Любопытный факт – машину американцы разработали самостоятельно без партнерства с Volkswagen, в рамках которого, например, сейчас делают пикапы. Вернемся к «Транзиту» - в сравнении с прошлым поколением новинка прибавила в размерах: плюс восемнадцать сантиметров в длину, плюс восемь – в ширину. Да и колесная база здесь увеличилась сразу на двадцать сантиметров. Точные размеры следующие: 4,34 м, 1,79 м и 1,83 м соответственно, колесная база — 2,69 м.

Что касается агрегатов, то у клиента есть выбор между 150-сильным полуторалитровым турбодизелем и литровым турбо-агрегатом, но уже бензиновым – на 100 и 120 лошадиных сил. В качестве коробки передач везде используется 6-ступенчатая «механика». Что касается электрифицированной версии, то ее мощность – 136 лошадиных сил.