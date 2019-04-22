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22 апр 2019

Представлен электрический Ford Bronco

Представлен электрический Ford Bronco
Автор фото: фирма-производитель

Инжиниринговая фирма Zero Labs Automotive из Лос-Анджелеса выпустит мелкую партию рестомодов классического Ford Bronco с электрической силовой установкой. Цена одного автомобиля составит 250 тысяч долларов

Внешне, перед нами классический Bronco, однако есть интересные особенности. Например, кузовные панели автомобиля изготовлены из углепластикового волокна. В отделке салона, сохранившего архитектуру оригинальной машины, используются панели из орешника или бамбука. Обивка сидений может быть выполнена из натуральной или искусственной кожи. Панель приборов — полностью цифровая. Предусмотрена возможность обновления блока управления силовой установкой, батареи и ПО контрольных систем.

В движение электрический «Бронко» приводит 275-киловаттный мотор от фирмы BorgWarner (374 силы и 240 Нм момента), питающийся от литий-ионной батареи емкостью 70 киловатт-часов. Пробег на одной зарядке — 306 километров. Электромотор совмещен с пятиступенчатой коробкой передач, которая является механической, и двухступенчатой раздаткой Atlas. Привод — подключаемый полный.

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