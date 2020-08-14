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14 авг 2020

Стали известны характеристики гибридного Ford Bronco

Стали известны характеристики гибридного Ford Bronco
Автор фото: фирма-производитель

Появились первые подробности о гибридной модификации Ford Bronco, которая должна выйти на рынок в 2021 либо 2022 году. Как сообщает портал TFL Car со ссылкой на инсайдеров, в состав гибридной силовой установки войдут трёхлитровая «турбошестёрка» и электромотор, суммарная отдача которых превысит 450 лошадиных сил

Гибридную силовую установку, о которой говорят источники, уже примерили другие модели концерна, в частности, Ford Explorer и Lincoln Aviator. В зависимости от модификации и настроек отдача двигателя V6 и 35-киловаттного электромотора составляет 350-400 лошадиных сил. Ожидается, что гибридный Bronco будет значительно мощнее и получит 10-диапазонную автоматическую коробку передач.

О том, что Bronco шестого поколения обзаведётся гибридной модификацией, стало известно ещё в 2019 году. Основными конкурентами электрифицированного внедорожника на рынке станут Jeep Wrangler 4xe PHEV и Land Rover Defender PHEV.

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