Старый Ford Transit возродился в виде электрокара

Автомобильные компании постоянно обновляют свой модельный ряд, но старые машины не пропадают с радаров – часто их производство налаживают в странах третьего мира. Существует и иной вариант – лицензию на машину выкупает зарубежный концерн

Живой пример перед вами - JMC Teshun. Это электрокар, который создан на базе классического Ford Transit образца середины 80 годов. Конечно же, передняя часть у китайской версии микроавтобуса имеет свой собственный дизайн, но в профиль и сзади исходник узнается моментально.

Вместо двигателя внутреннего сгорания под капотом установлен 163-сильный электрический мотор. Запас хода — от 300 до 345 километров по циклу CLTC.