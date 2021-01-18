В Ford победили запотевание стекол

Читатели Motorpage спросят: неужели они изобрели кондиционер? Отвечаем, в Ford решили его модернизировать

Теперь специальные датчики отслеживают показатели влажности воздуха и температуру лобового стекла. Как только все данные будут сигнализировать о том, что стекло вот-вот запотеет, Windscreen Weather Station (название системы) автоматически включит климат-контроль и перенаправит потоки воздуха в необходимом направлении.

Уже объявлено, что система несет в себе величайшую пользу – и комфорт дарит, и экономию! Да, в Ford заявили, что новинка благотворно влияет на расход топлива из-за рациональной работы климатической установки.