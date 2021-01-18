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18 янв 2021

В Ford победили запотевание стекол

В Ford победили запотевание стекол
Автор фото: фирма-производитель

Читатели Motorpage спросят: неужели они изобрели кондиционер? Отвечаем, в Ford решили его модернизировать

Теперь специальные датчики отслеживают показатели влажности воздуха и температуру лобового стекла. Как только все данные будут сигнализировать о том, что стекло вот-вот запотеет, Windscreen Weather Station (название системы) автоматически включит климат-контроль и перенаправит потоки воздуха в необходимом направлении.

Уже объявлено, что система несет в себе величайшую пользу – и комфорт дарит, и экономию! Да, в Ford заявили, что новинка благотворно влияет на расход топлива из-за рациональной работы климатической установки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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