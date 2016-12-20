Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о начале сервисной кампании на территории России в отношении автомобилей китайской компании Geely.

Как указывается официальном сообщении китайского автопроизводителя, поступившего в ведомство, под действие данного отзыва попадут автомобили только одной модели – седаны Emgrand EC7, которые были реализованы на первичном авторынке в России в период с 9-ого июня по 1-ое декабря текущего года. В общей сложности будет отозван 401 автомобиль.

Причиной отзыва, как сообщает российский регулятор, является недостаточно крепкое соединение карданного вала рулевой колонки с валом рулевой рейки.

Официальные дилеры российского представительства китайской компании (ООО «Джили-Моторс») проинформируют всех своих клиентов, которые приобрели указанные транспортные средства, о наличии неисправности, а также пригласят пройти техническое обслуживание в одном из сервисных центров.

Также, сами владельцы седанов Geely Emgrand EC7 могут самостоятельно выяснить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на официальном сайте Росстандарта.

В ходе ремонтных работ специалисты центров проведут диагностику карданного вала рулевого управления и, в случае необходимости, проведут переустановку всего модуля. Как отмечается в сообщении, все работу будут проведены бесплатно.