Показан салон Geely Galaxy E8

В интернете были опубликованы шпионские изображения салона нового электрического седана Geely Galaxy E8. Автомобиль станет флагманом в своем классе в рамках линейки Galaxy

Дизайн E8 основан на прошлогоднем концепте Light, но некоторые детали были изменены. В итоге автомобиль получит стандартное рулевое колесо, иную переднюю панель, а также другой дизайн колёсных дисков. Фишка салона - это широкий единый сенсорный экран длиной в 100 см. Он не разделяется на отдельные дисплеи «приборки» и мультимедийной системы, как в большинстве современных автомобилей. Вместо «штурвала» на концепте автомобиль получил привычное мультифункциональное рулевое колесо. Также с центрального туннеля пропали шайба управления функциями автомобиля и ряд «горячих» клавиш.

В основу силовой установки Galaxy E8 ляжет один электромотор на задней оси. Его мощность составит 272 л.с. Производство батарей для автомобиля будет осуществлять дочерняя компания Quzhou Jidian New Energy. Официальный старт продаж должен состояться до конца этого года.