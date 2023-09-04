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4 сен 2023

Представлен Geely Geometry G6

Представлен Geely Geometry G6

Китайский концерн Geely представил на родине рестайлинг электрического седана Geometry G6. Продажи начнутся до конца сентября

Главная внешняя отличительная особенность рестайлинга – это светодиодная полоса, соединяющая передние фары по всей ширине кузова. Эмблема компании также получила светодиодную подсветку. Салон остался без изменений. На передней панели установлены экран мультимедийной системы диагональю 14,6 дюймов и небольшой экран «приборки» размером в 10,2 дюйма. По габаритам автомобиль не изменился: 4752/1804/1503 мм., а колёсная база – 2700 мм.

В зависимости от версии мощность электромотора составит 135 л.с. (180 Нм) или 204 л.с. (310 Нм). Заявленный разгон до 100 км/ч - 6,9 с. Ёмкость аккумулятора пока не разглашается. Известно, что запас хода составит 410 и 500 км соответственно, а чтобы зарядить автомобиль с 30% до 80% потребуется около 20 минут.

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