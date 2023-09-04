Представлен Geely Geometry G6

Китайский концерн Geely представил на родине рестайлинг электрического седана Geometry G6. Продажи начнутся до конца сентября

Главная внешняя отличительная особенность рестайлинга – это светодиодная полоса, соединяющая передние фары по всей ширине кузова. Эмблема компании также получила светодиодную подсветку. Салон остался без изменений. На передней панели установлены экран мультимедийной системы диагональю 14,6 дюймов и небольшой экран «приборки» размером в 10,2 дюйма. По габаритам автомобиль не изменился: 4752/1804/1503 мм., а колёсная база – 2700 мм.

В зависимости от версии мощность электромотора составит 135 л.с. (180 Нм) или 204 л.с. (310 Нм). Заявленный разгон до 100 км/ч - 6,9 с. Ёмкость аккумулятора пока не разглашается. Известно, что запас хода составит 410 и 500 км соответственно, а чтобы зарядить автомобиль с 30% до 80% потребуется около 20 минут.