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18 июл 2023

Представлен новый седан от Geely

Представлен новый седан от Geely
Автор фото: фирма-производитель

В Китае прошла презентация обновленного гибридного седана Geely Emgrand L Hi-P

Рестайлинг принес небольшое изменение в экстерьере автомобиля. В частности, изменилась решетка радиатора, которая теперь практически полностью закрывается вставкой. А по центру передней части установлен обновленный логотип китайской компании.

Emgrand L Hi-P оснащается подзаряжаемой гибридной установкой Thor Smart Engine, которая состоит из бензинового турбомотора объемом 1,5 л. (181 л.с. И 290 Нм) и электромотора (136 л.с. 320 Нм). Емкость батареи - 15,5 кВт/ч, а запас хода при полном баке и заряде составит 1300 км. Паспортный разгон до 100 км/ч - 6,9 с., а максимальная скорость - 230 км/ч. Автомобиль комплектуется 3-ступенчатой трансмиссией DHT Pro.

В Китае автомобиль представлен в двух комплектациях стоимостью 109 800 юаней (1 382 000 рублей) и 122 800 юаней (1 546 000 рублей) соответственно. Следует отметить, что автомобиль значительно подешевел по сравнению с прошлым годом, а комплектации стали богаче.
 

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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