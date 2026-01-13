Чем интересен просторный седан с малообъемным двигателем и вариатором

Кузов довольно крупный, но двигатель этого седана совсем скромный, рабочий объем меньше литра. Это не единственный пример сочетания в Honda Crider, который сегодня на тесте в motorpage.ru., признаков словно автомобилей разных классов. Сочетание несочетаемого? Попробуем разобраться.

Первое поколение компактного седана Crider появилось в 2013 году, это был совместный продукт японской Honda и китайской GAC, автомобиль собирался на заводе в Гуанчжоу. Поколение второе начали выпускать в 2018-м, в 2021-м машина пережила рестайлинг. Но у нас на тесте, судя по деталям оформления салона, дорестайлинговая версия. Этот Crider пришел в Россию по каналам параллельного импорта, при этом на него дают гарантию на три года с момента покупки или на 100 тыс км пробега, ее предлагает дилер.

Экстерьер и интерьер

Китайцы любят просто удлинять уже существующие модели машин, но, создавая Crider, они взяли «хондовскую» платформу, на которой был построен компактный хэтчбек Jazz/Fit, и не только увеличили колесную базу, но и расширили кузов до габаритов, которые позволяют Crider считаться cеданом уже C-класса. И даже приблизиться к классу D: 4756 мм в длину, 1804 мм в ширину, колесная база 2730 мм. Внешне Crider выполнен в узнаваемом дизайне старших братьев конца 2010-х – Civic или даже более крупный Accord. При этом с некоторым «китайским акцентом», так, хрома спереди вдоволь.

Тестовый Crider белого цвета, а салон черный, выглядит бюджетно, но добротно: жесткий пластик, кожзам с прострочкой, рояльный лак, матовый алюминий, хром. Регулировки сидений механические, настроить удобную посадку нетрудно – руль регулируется и по наклону, и по вылету. Мультируль «мульти» лишь наполовину, его правая спица пока пустая, без кнопок, они появились только при рестайлинге 2021 года.

Тему половинчатости продолжает приборная панель, она цифровая тоже частично: в центре цветной экран, по краям – стрелочные шкалы. Тачскрин мультимедиа встроен в переднюю панель, нижняя часть цифрового экрана переходит в небольшую панельку с физическими кнопками и поворотными регуляторами. Есть камера заднего вида со статичными линиями разметки. Мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, но автомобиль не русифицирован: надписи в меню английские, голосовые предупреждения – по-китайски. Фирменное приложение Honda Connect предлагает мессенджер, интернет-радио, интернет-звонки, навигатор, но для этого, вероятно, нужен китайский интернет. По той же, наверное, причине время в бортовой системе спешит на 5 часов и система не дает возможности установить правильное.

Сочетание несочетаемого, помните, в начале разговора? Над передним рядом сидений в Crider есть люк – в совсем бюджетных седанах такого не встретишь. Но зеркало в солнцезащитном козырьке только с водительской стороны, причем без подсветки, что более чем бюджетно. Кондиционер вместо климат-контроля, полное отсутствие подогревов руля и сидений – признак не самого дорогого автомобиля. При этом есть полагающиеся гораздо более статусным машинам система «старт/стоп» и функция «автохолд».

На центральной консоли имеется отдельная кнопка экономичного режима, а у вариатора помимо обычных положений селектора есть S и L, спортивный и зимний режимы. Рестайлинг 2021 года изменил схему управления КПП, появились кнопки, но в тестовой машине – физический рычаг, ручка которого обшита мягким кожзамом с аккуратной зигзагообразной строчкой.

Длину, ширину и колесную базу Crider увеличивали не зря: на заднем ряду просторно, при посадке «сам за собой» между коленями и спинкой переднего сиденья остается сантиметров пятнадцать. Задний подлокотник раскладывается в два приема и смыкается с торцом переднего, образуя удобный широкий столик над центральным тоннелем. Спинка заднего дивана не складывается, есть лишь лючок для длинномеров, так что штатный объем багажника – приличный для С-сегмента, 561 литр, – увеличить не получится. Крышка багажника лишена электропривода, отпирается или рычажком из салона, или кнопкой с брелка. Снаружи крышка гладкая, не за что зацепиться рукой, с внутренней стороны тоже нет ручки. А в самом багажнике – подсветки.

Заодно о подсветке: у выключателя света на левом подрулевом рычаге три положения: выключено, ходовые огни и ближний свет, который сменяется дальним при отклонении рычага вперед. Автоматического управления светом нет, когда выключаешь двигатель и выходишь из машины, звуковой зуммер напоминает: надо погасить фары. Еще при выходе из салона Crider несколько раз моргает светом, а при запирании центрального замка подает звуковой сигнал.

Агрегаты

Двигатель у Crider бензиновый рядный трехцилиндровый, рабочим объемом 988 кубических сантиметров, с турбокомпрессором BorgWarner. Этот мотор, индекс P10A3, с 2016 года собирается на предприятии Honda в Таиланде, им комплектуются также City 7-го поколения и Civic 10-го. Двигатель полностью алюминиевый, из представленного в 2013 году семейства Earth Dreams Technology, использует фирменную «хондовскую» технологию VTEC Turbo. P10A3 развивает максимальные 122 л.с. при 5500 об/мин, выдавая 173 Нм крутящего момента в диапазоне 2000-4500 об/мин. Некоторые источники указывают, что для него рекомендован бензин с октановым числом не ниже 98. В приводе ГРМ – ремень, требующий замены каждые 60 тыс. км, примерный ресурс мотора составляет 250 тыс км.

В трансмиссии Crider использован бесступенчатый вариатор GDGA производства Honda. При замене масла каждые 40 тыс км ресурс агрегата – не менее 200 тыс км. Тандем двигателя и коробки разгоняет этот автомобиль снаряженной массой 1316 кг до максимальной скорости 180 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 10,7 секунды. Расход топлива – 5 литров на 100 км пробега. Привод у Crider на передние колеса. Передняя подвеска независимая, стойки Макферсон, в задней – торсионная балка.

В движении

Интересная деталь: при включении указателя поворота на центральном экране возникает картинка с боковой камеры – примерно как на корейских машинах, только там изображение выводится на левый или правый край.

Но на самом деле в салоне Crider лучше бы установить перед лицом водителя постоянный знак «Обгон запрещен» – как напоминание. Динамика у Crider предсказуемая, меньше литра рабочего объема на больше чем тонну триста массы явно недостаточно. Из трех цилиндров этого двигателя турбонаддувом извлекли 122 силы, что для автомобиля длиной 4,7 метра маловато. Хотя, скорее всего, немалую часть мощности и крутящего момента у двигателя отбирает вариатор. С шестиступенчатой «механикой» Crider едет наверняка иначе, такая комплектация есть. А с вариатором – нажимаешь педаль газа, двигатель взревывает, проходит секунда-другая, и только примерно с 3000 оборотов автомобиль начинает разгоняться. И это когда в машине только водитель, а что будет, если сядут три пассажира, не говоря уж о четырех – просторный салон-то это вполне позволяет. Еще, похоже, двигатель не слишком хорош сбалансирован – на разгоне буквально кожей ощущаешь почти незаметный, но постоянный тремор, хорошо ощутимый на 100-110 км/ч. А за исключением этого Crider – отличный «старорежимный» седан: понятная обратная связь от руля с электроусилителем, приятно «аналоговые» тормоза, не расхлябанная, упругая подвеска. А расход вообще сказка: 7,9 литров в городских пробках, 4,8 литра в смешанном режиме.

Кому может быть интересен автомобиль

Crider – машина-компромисс. Плюсы: просторный салон, вместительный багажник, проверенные агрегаты, невероятная экономичность. Такси? Вполне, если бы не последние указы про список машин, допущенных в этот бизнес. Главный минус Crider – двигатель, но это минус лишь для тех, кому важна динамичная езда. Таких как раз много среди владельцев Honda и, по словам представителя пресс-парка, они сейчас приходят присмотреться к Crider, когда настает пора менять на что-то их «Сивики», например. Интересно, что и в Китае Crider тоже спорил с Civic за внимание аудитории и брал ценой – был дешевле на две с лишним тысячи в пересчете на доллары, а салон-то при этом повместительнее. В России сейчас цена Crider в комплектации Deluxe начинается от 2,89 млн рублей. Комплектация Smart, как у тестового Crider, – с люком и топовой мультимедиа, – на 100 тысяч рублей дороже.

Технические характеристики Honda Crider ГАБАРИТЫ, ММ 4766/1804/1509 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2730 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 154 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1316 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, рядный, L3 турбированный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 988 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 122 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 173 при 2000-4500 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ Вариатор МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 10,7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,0