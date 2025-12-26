Honda готовит спортивный Civic RS с гибридной силовой установкой

Компания Honda официально подтвердила, что привезет на Токийский автосалон прототип гибридного хэтчбека Civic RS, оснащенного гибридной силовой установкой e-HEV. Ранее версия RS была доступна только с бензиновым мотором

Сейчас Civic RS комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 183 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Технические характеристики гибридной версии пока неизвестны, однако можно предположить, что установка e-HEV будет включать электромотор, встроенный в коробку передач. В итоге суммарная мощность системы может превысить 200 л.с.

Это подтверждается и тем, что автомобиль получит систему S Plus Shift. Эта технология имитирует работу механической коробки и создает эффект переключения скоростей. Аналогичное решение уже применяется на новой Honda Prelude, что косвенно указывает на возможное использование той же 200-сильной версии гибридной установки.

На данный момент гибридный Civic RS заявлен исключительно в статусе концепта. В Honda подчеркивают, что окончательное решение о серийном производстве будет принято после анализа реакции публики и интереса со стороны посетителей выставки.

