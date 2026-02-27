Honda лишила кроссовер ZR-V турбированного двигателя

Компания Honda представила обновленную версию кроссовера Honda ZR-V для домашнего рынка. Модель, также известная в других странах как Honda HR-V, получила гибридную силовую установку и более богатое оснащение

Кардинальных изменений во внешности нет. Кроссовер сохранил прежнюю решетку радиатора с вертикальными ламелями, за которую модель уже успели прозвать “зубастой”. При этом в палитре появились новые оттенки кузова, а также новый дизайн 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков.

Уже в стандартных версиях предлагаются мультимедийная система с экраном 9 дюймов и встроенными сервисами Google, цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, аудиосистема Bose с 12 динамиками, электропривод и подогрев сидений, отделка из экокожи, двухзонный климат-контроль и система кругового обзора.

Турбированный двигатель объемом 1,5 литра покинул моторную гамму, и теперь все версии оснащаются гибридной установкой e:HEV с 2,0-литровым агрегатом мощностью 181 л.с. Привод может быть передний или полный.

