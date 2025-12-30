Автомобильный портал Motorpage
30 дек 2025

Honda, возможно, готовит «заряженный» Prelude

Автор фото: фирма-производитель

По информации японских СМИ, в модельной линейке могут появиться версии Type S и Type R с традиционными бензиновыми двигателями и механической коробкой передач

Стандартной спортивной модификацией может стать Prelude Type S. Она, вероятно, получит 1,5-литровый турбомотор мощностью около 180 л.с. В паре с двигателем будет работать механическая коробка передач. Гораздо более интересным выглядит возможный Prelude Type R. По предварительным данным, купе получит 2,0-литровую турбочетверку от Civic Type R мощностью 330 л.с.

Впрочем, сама компания к подобным планам относится осторожно. Существует риск внутренней конкуренции с Civic Type R, который уже занимает прочные позиции в спортивной линейке бренда. Более того, в производственном графике Honda на 2026 год спортивные версии Prelude не значатся.

При написании новости использовалась информация:
carexpert

Комментарии к новости

 Новости Honda

