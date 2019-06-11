Автомобильный портал Motorpage
11 июн 2019

Газонокосилка Honda побила рекорд Гиннесса

Газонокосилка Honda побила рекорд Гиннесса
Автор фото: фирма-производитель

Газонокосилка Honda Mean Mower V2 установила новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места до 100 миль в час (161 километр в час). На автодроме Dekra Lausitzring болид показал результат в 6,29 секунды.


Безусловно, Honda Mean Mower V2 не имеет практически ничего общего с серийными газонокосилками. Специально для этой модели была изготовлена сверхлегкая рама из стали T45, на которую установили 999-кубовый ДВС от спортбайка Honda CBR1000RR Fireblade SP. Он развивает 203 л.с. при 13 000 оборотов в минуту. Вместе рама и мотор весят всего 69 кг.


Удельная мощность Mean Mower V2 составляет около 1000 лошадиных сил на тонну. Важно заметить, что этот показатель больше, чем у 1500-сильного Bugatti Chiron . Время разгона до «сотни» — менее трех секунд. Любопытно, что во время установления рекорда, команде инженеров удалось узнать и возможную максимальную скорость: они разогнали газонокосилку до 243 километров в час.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motor, Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Электромобиль Honda потерял зеркала

28 мая 2019

Honda NSX Type R дебютирует осенью

28 мая 2019
Honda Civic Type R OveRland

Honda Civic стала внедорожником

27 мая 2019

Электрокары Honda и GM позволят владельцам заработать

23 мая 2019

Honda открыла предзаказ на свой электрический хэтчбек

21 мая 2019
Honda Civic Type R из Lego

Новую Honda Civic Type R построили в полном размере из Lego

24 апреля 2019

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo V90 Cross Country - вагонные споры: volvo v90 cross country 2017 как оппонент противников кузова универсал Тест драйв
10 июня 2019

Volvo V90 Cross Country
"Вагонные споры: Volvo V90 Cross Country как оппонент противников кузова универсал"
Toyota Corolla - toyota corolla 2019 сдать экзамены экстерном
Тест драйв
07 июня 2019

Toyota Corolla
"Сдать экзамены экстерном"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 медвежий край
Автопутешествия
05 июня 2019

Skoda Kodiaq
"Медвежий край"
KIA Soul - kia soul 2020 что больше изменилось в kia soul – имидж или ездовые качества?
Тест драйв
03 июня 2019

KIA Soul
"Что больше изменилось в KIA Soul – имидж или ездовые качества?"

Написано новостей:

2 3 5 4 3