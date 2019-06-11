Газонокосилка Honda побила рекорд Гиннесса

Газонокосилка Honda Mean Mower V2 установила новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места до 100 миль в час (161 километр в час). На автодроме Dekra Lausitzring болид показал результат в 6,29 секунды.



Безусловно, Honda Mean Mower V2 не имеет практически ничего общего с серийными газонокосилками. Специально для этой модели была изготовлена сверхлегкая рама из стали T45, на которую установили 999-кубовый ДВС от спортбайка Honda CBR1000RR Fireblade SP. Он развивает 203 л.с. при 13 000 оборотов в минуту. Вместе рама и мотор весят всего 69 кг.



Удельная мощность Mean Mower V2 составляет около 1000 лошадиных сил на тонну. Важно заметить, что этот показатель больше, чем у 1500-сильного Bugatti Chiron . Время разгона до «сотни» — менее трех секунд. Любопытно, что во время установления рекорда, команде инженеров удалось узнать и возможную максимальную скорость: они разогнали газонокосилку до 243 километров в час.