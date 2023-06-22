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22 июн 2023

Honda «открестилась» от поставок машин в РФ

Honda «открестилась» от поставок машин в РФ

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что японский концерн привез к нам крупную партию своих автомобилей. Правда ли это?

К сожалению, нет. В распоряжении ТАСС оказалось заявление руководства марки, в котором черным по белому указано, что Honda к этому никакого отношения не имеет: «Поставки автомобилей Honda в Россию приостановлены с марта 2022 года, бизнес там остается закрытым, и ситуация не изменилась», — приводит слова представителя компании информагентство.

Но кто тогда привез автомобили? Оказалось, что это сделал сам дилер, воспользовавшись программой параллельного импорта.  То есть, никаких связей с японцами, действительно нет.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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