Honda анонсировала несколько новинок

Компания Honda опубликовала несколько изображений предстоящих новинок, которые покажут в рамках Japan Mobility Show в конце следующего месяца

Выставка будет проходить в Токио с 26 октября по 5 ноября. Пока компания опубликовала изображения электрического хэтчбека Honda Sustaina, кей-кара Honda Ci-MEV и двух скутеров Honda SC e:Concept и складной Honda Pocket Concept. Также японцы анонсировали электрический спорткар Specialty Sports, но какой-либо информации о нем пока нет. Все новинки будут представлены в виде концептов, о серийном производстве возможно расскажут на самом мероприятии.

Видно, что дизайн Honda Sustaina-C вдохновлен моделью электромобиля Honda e. Вероятно, будущий автомобиль станет преемником, поскольку компания отказалась обновлять «е-шку» до второго поколения. Также можно заметить, что автомобиль получит трех цветную акриловую окраску кузова в ретро стиле. Кей-кар Honda Ci-MEV интересен в первую очередь заявленным автопилотом. Компания позиционирует данный автомобиль как транспортное средство, подходящее для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.