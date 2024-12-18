Honda анонсировала выход спорткара Prelude

Компания Honda сообщила, что новое поколение спортивного купе Prelude выйдет на рынок к концу 2025 года. Также японская марка добавила, что автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой

Первым рынком для модели станет США. Вместе с дебютом шестого поколения Prelude компания представит инновационный режим вождения Honda S+ Shift, который базируется на уже существующей технологии Linear Shift Control, но заточен специально под гибриды. S+ Shift позволит, как сообщает компания, получить “максимальный уровень вовлеченности водителя в управлении автомобилем”.

Более того, были опубликованы фотографии нового Prelude, на которых можно заметить, что дизайн модели выполнен в актуальной стилистике бренда. Автомобиль получил вытянутые L-образные элементы передней оптики, светодиодную полосу заднего блока фар по всей длине кузова, а также раздвоенный спойлер и аэродинамическую “юбку”.