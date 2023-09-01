Honda Breeze появился в России

Каталог моделей параллельного импорта пополнился новым японским кроссовером Honda Breeze, созданного на основе знакомого Honda CR-V. Цена - 4 690 000 рублей

Honda Breeze дебютировал в 2019-м году на китайском автомобильном рынке. От японского оригинала автомобиль отличается дизайном. Можно подметить более узкую решетку радиатора, иные фары и бампера. Салон остался прежним. Габариты новинки составляют 4634/1855/1679 мм., а колесная база - 2661 мм.

В движение автомобиль приводит бензиновый турбированный мотор объемом 1,5 л. Мощность – 193 л.с. Альтернативный вариант – гибридная силовая установка, в основе которой лежит 2-литровый турбомотор и электродвигатель на задней оси. Суммарная мощность - 215 л.с. Оба двигателя работают в паре с вариатором. Привод - передний или полный.