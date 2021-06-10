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10 июн 2021

Honda готовится к премьере нового Civic

Honda готовится к премьере нового Civic
Автор фото: фирма-производитель

Знающие люди заметят - машину нам уже показывали в апреле нынешнего года. Да, правда ваша, но то был седан, а сейчас миру должны явить хэтчбек

Впрочем, чем-то уникальным хэтч не будет выделяться. Дизайн будет полностью позаимствован у седана, то есть мы увидим здесь и горизонтальную светодиодную оптику, и двойную решетку радиатора. Логичным образом изменится лишь задняя часть кузова.

Техническая составляющая также не подвергнется изменениям. Базовым мотором для автомобиля станет двухлитровый бензиновый движок в 160 лошадиных сил. В качестве альтернативы предложат  четырехцилиндровый полуторалитровый мотор с отдачей в 180 лошадиных сил. Оба мотора будут работать в паре с вариатором. Альтернативы такой трансмиссии нет.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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