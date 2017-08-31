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31 авг 2017

Honda начала продажи новой компактной модели

Honda начала продажи новой компактной модели
Автор фото: фирма-производитель

Так называемые кей-кары, то есть очень компактные автомобили с практически автобусной компоновкой, занимают большую долю рынка в Японии, где большие автомобили обложены различными налогами, сборами и таксами. Поэтому вывод на рынок нового N-Box очень важен для Honda.

Модель сохранила ключевые функции прежней версии: просторный по меркам кей-каров салон и стильный дизайн. При этом в Honda переработали кузов и установили на машину модернизированную трансмиссию. В результате удалось снизить массу на 80 кг.

На обновленный N-BOX установлен пакет Honda SENSING, включающий системы активной безопасности и системы помощи водителю. В частности, водителям впервые доступна функция, предотвращающая случайный задний ход. N-Box стала первой среди компактных автомобилей Honda, в которой пакет Honda SENSING включен уже в стандартном наборе на всех версиях.

Вместе с усовершенствованным N-BOX Honda начнет рекламную кампанию под лозунгом «N для жизни», которая будет отражать основную концепцию серии: «жизнь становится лучше и приятнее с Honda серии N».

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Honda

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