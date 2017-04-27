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27 апр 2017

Honda начала производство нового Odyssey

Honda начала производство нового Odyssey
Автор фото: фирма-производитель

На заводе Honda в Алабаме стартовало производство четвертого поколения минивэна Honda Odyssey. Это уже второе поколение, которое было спроектировано местным отделением компании с учетом всех запросов американцев

Минивэн уже седьмой год подряд остается самой популярной моделью в сегменте семейных автомобилей. Honda Odyessey четвертого поколения оснащается 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 280 л.с. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатым «автоматом».

У четвертого поколения значительно расширился список функционального оборудования. Так, здесь реализована концепция второго ряда сидений – Magic Slide Seat, благодаря которой можно легко перестроить сидения для оптимального комфорта пассажиров, а также получить легкий доступ к третьему ряду. Cистемы CabinWatch и CabinTalk позволят водителю видеть происходящее в салоне с помощью 8-дюймового дисплея.

В информационно-развлекательной системе реализована функция CabinControl App, с помощью которой пассажиры могут загрузить в свой смартфон специальное приложение и управлять развлекательной системой, обогревом задней части салона, а также взаимодействовать с навигационной системой Honda.

Для пассажиров второго и третьего рядов сидений есть отдельная развлекательная система с 10,2-дюймовым экраном. 

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При написании новости использовалась информация:
Honda

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