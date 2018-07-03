Компания Honda показала обновленные кроссоверы Pilot и HR-V 2019 модельного года, предназначенные для американского рынка. Обновление представляет интерес и для нас, ведь Honda Pilot официально продается на российском рынке.

Большой кроссовер получил новые радиаторную решетку, светодиодные фары и бампер с Г-образными вставками, в которые интегрированы дневные светодиодные огни. Спереди машина стала больше напоминать модели Acura, премиального отделения Honda.

Есть изменения и в салоне. Honda Pilot обзавелась новой приборной панелью и модернизированной мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Развлекательная система для пассажиров задних рядов теперь может проигрывать Blu-ray диски. Кроме того, появилась точка доступа в интернет и система CabinTalk, позволяющая пассажирам общаться между собой при помощи наушников с микрофонами.

В компании говорят, что доработали 9-ступенчатый «автомат», который стал быстрее и плавнее переключать передачи.

Компактный кроссовер HR-V обновился практически по той же схеме: характерные фары со стреловидными сегментами уступили место обычным прямоугольным с длинными светодиодными ходовыми огнями, немного изменилась форма бампера. Была улучшена шумоизоляция салона, модернизирован вариатор и доработана система полного привода. Из всех изменений в салоне: мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.