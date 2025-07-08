Honda отказалась от идеи выпуска большого электрического кроссовера

Компания Honda отменила разработку большого электрического кроссовера, который должен был выйти на рынок в 2027 году. Решение связано с замедлением темпов перехода на электромобили в США и растущей неопределенностью на рынке

Вместе с этим Honda сокращает инвестиции в разработку электромобилей на треть с 10 трлн иен (68,6 млрд долларов) до 7 трлн иен (48 млрд долларов) до 2030 года. Несмотря на корректировку стратегии, компания по-прежнему планирует выпуск двух моделей из линейки 0 Series. Это флагманский седан и среднеразмерный кроссовер. Начало производства намечено на 2026 год.

Изначально Honda собиралась представить семь новых электромобилей до конца десятилетия, однако сейчас неизвестно, какие проекты остаются в разработке. Вместо этого производитель активно развивает гибридные модели, особенно для американского рынка, где потребительский интерес к электрокарам начал снижаться.