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24 сен 2019

Honda отказывается от дизелей

Honda отказывается от дизелей

Honda Motor Co Ltd заявила, что к 2021 году в Европе все дизельные автомобили будут выведены из эксплуатации в пользу моделей с электрическими силовыми установками

Как сообщает Reuters, соответствующее решение было принято в рамках новой стратегии, по которой японский автопроизводитель планирует электрифицировать все свои европейские автомобили к 2025 году. Этот план, в свою очередь, является частью его долгосрочной цели, заключающейся в том, чтобы к 2030 году электромобили составляли две трети от всех моделей бренда.

Honda является уже не первым брендом, который заявил о своем отказе от дизельных двигателей. Несколькими днями ранее, о подобном решении, правда в отношении уже всех ДВС, заявили в Daimler, сообщив, что концерн также собирается сконцентрироваться на разработке электромобилей.

При написании новости использовалась информация:
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