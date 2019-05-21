Автомобильный портал Motorpage
21 май 2019

Honda открыла предзаказ на свой электрический хэтчбек

Honda открыла предзаказ на свой электрический хэтчбек
Автор фото: фирма-производитель

В четырех европейских странах открылся прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e. Заинтересованным в покупке предложено выбрать один из пяти доступных цветов кузова, а также внести депозит, сумма которого разнится в зависимости от региона.


Оформить заявку на автомобиль могут жители Великобритании, Германии, Франции и Норвегии. Заказы начнут формировать позднее, а до этого момента депозит (например, в Великобритании его сумма составляет 800 фунтов стерлингов) можно беспрепятственно вернуть. Первые поставки Honda e клиентам запланированы на весну следующего года. Сообщается, что до начала приема предзаказов интерес к модели проявили уже более 25 тысяч человек.


Напомним, что прототип городского электромобиля Honda представила на автосалоне в Женеве, пообещав, что большинство технических и стилистических решений сохранится на серийной модели. Например, Honda e оснастят камерами вместо боковых зеркал, а также шестью дисплеями. Что касается технических характеристик, то пока известны лишь два параметра: заявленный запас хода — чуть больше 200 километров, время зарядки батареи до 80 процентов — 30 минут.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda Civic Type R из Lego

Новую Honda Civic Type R построили в полном размере из Lego

24 апреля 2019

Honda Jazz лишится традиционных двигателей

01 апреля 2019
Honda Pilot 2019

Новый Honda Pilot: объявлены российские цены

27 февраля 2019
Honda e Concept 2019

Honda раскрыла внешность нового электрокара

27 февраля 2019
Honda Pilot 2019

Пилот летит в Россию

18 февраля 2019
Honda Tomo

Мимикрия пикапов

14 февраля 2019

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Pro cee'd - kia proceed 2019: плюс пара дверей и повадки грантурера Тест драйв
21 мая 2019

KIA Pro cee'd
"KIA ProCeed: плюс пара дверей и повадки грантурера"
Suzuki Vitara - обновленному suzuki vitara 2019 по плечу все испытания
Тест драйв
20 мая 2019

Suzuki Vitara
"Обновленному Suzuki Vitara по плечу все испытания"
KIA K900 - kia k900 2019 новые буквы в премиум-алфавите
Тест драйв
17 мая 2019

KIA K900
"KIA K900: Новые буквы в премиум-алфавите"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"

Написано новостей:

2 3 4 0 1