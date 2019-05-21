Honda открыла предзаказ на свой электрический хэтчбек

В четырех европейских странах открылся прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e. Заинтересованным в покупке предложено выбрать один из пяти доступных цветов кузова, а также внести депозит, сумма которого разнится в зависимости от региона.



Оформить заявку на автомобиль могут жители Великобритании, Германии, Франции и Норвегии. Заказы начнут формировать позднее, а до этого момента депозит (например, в Великобритании его сумма составляет 800 фунтов стерлингов) можно беспрепятственно вернуть. Первые поставки Honda e клиентам запланированы на весну следующего года. Сообщается, что до начала приема предзаказов интерес к модели проявили уже более 25 тысяч человек.



Напомним, что прототип городского электромобиля Honda представила на автосалоне в Женеве, пообещав, что большинство технических и стилистических решений сохранится на серийной модели. Например, Honda e оснастят камерами вместо боковых зеркал, а также шестью дисплеями. Что касается технических характеристик, то пока известны лишь два параметра: заявленный запас хода — чуть больше 200 километров, время зарядки батареи до 80 процентов — 30 минут.