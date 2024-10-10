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10 окт 2024

Honda отзывает 1,7 миллиона автомобилей из-за проблем с рулем

Honda отзывает 1,7 миллиона автомобилей из-за проблем с рулем
Автор фото: фирма-производитель

Американское подразделение Honda отзывает почти 1,7 миллиона автомобилей из-за неисправности в рулевом механизме. Об этом сообщило Национальное управление контроля безопасности на дорогах (NHTSA)

Согласно сообщению, проблема заключается в неправильной сборке, что привело к повышенному трению между компонентами и соответственно, затрудненному поворачиванию рулевого колеса. Компания собирается заменить все изношенные элементы в рулевом редукторе и дополнительно смазать весь механизм.

Такой недостаток был обнаружен на моделях Honda и Acura, а в частности, Honda Civic (включая версии Type S и Type R), Honda CR-V, Honda HR-V и Acura Integraa. Отзыву подлежат все экземпляры, выпущенные в США за последние 2-3 года. О проблемах в рулевом механизме было известно с 2021 года. По данным NHTSA, в США было зафиксировано как минимум 13 случаев ДТП, в которых водители связывали аварии с неисправным рулевым управлением на своих Honda.

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