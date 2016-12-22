Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2016

Honda планирует начать совместный выпуск «беспилотников» с Waymo

Honda планирует начать совместный выпуск «беспилотников» с Waymo
Автор фото: неткаршоу.ком

Британское издание «Autocar» со ссылкой на собственные источники сообщает, что японская компания Honda планирует начать выпуск собственных беспилотных автомобилей.

Как и во многих подобных случаях, авотпроизводитель решил заключить контракт с одной из компаний, которые специализируются на создании систем автономного управления. В данном случае, руководство Honda решило пойти по стопам итальяно-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA), который сотрудничает с новым дочерним предприятием холдинга Alphabet Inc. (реорганизованный Google Inc.) – Waymo.

Новая компания, в отличие от старой команды разработчиков в составе Google X, занимается исключительно созданием систем автономного управления и поиском возможностей для их внедрения за пределами автомобильной отрасли. Старый же проект создания собственного автономного автомобиля Google Self-Driving Car без традиционных органов управления был заброшен. В ходе официальной презентации нового дочернего предприятия, представители Google особо подчеркивали, что Waymo не является автомобилестроительной компанией. «Мы не участвуем в гонке по созданию лучшего автомобиля. Наша цель - создать лучшего водителя».

И такого водителя планирует посадить за руль своих автомобилей руководство Honda. По словам источников британского издания, пожелавших остаться неназванными, представители Honda и Waymo уже приступили к переговорам относительно будущего сотрудничества.

К сожалению, на данный момент неизвестно, чем закончатся эти переговоры и какие именно автомобили Honda будут оснащаться системой автономного управления от Waymo. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что наиболее перспективными вариантами являются модели Civic и CR-V.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ, Autocar, Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Honda Group продолжает падение на российском авторынке

09 декабря 2016

Honda привезет в Лас-Вегас автономный электрокар с ИИ на борту

07 декабря 2016

Honda будет поставлять в Россию новый CR-V

23 ноября 2016

Honda представила в Лос-Анджелесе концепт «заряженного» Civic

17 ноября 2016

Honda показала свой самый компактный кроссовер

09 ноября 2016

Honda запатентовала сенсорные стекла с тонировкой

07 ноября 2016

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная… Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"
Mazda 6 - mazda 6 2016 нотная грамота
Тест драйв
13 декабря 2016

Mazda 6
"Нотная грамота"

Написано новостей:

1 7 8 7 5