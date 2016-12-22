Британское издание «Autocar» со ссылкой на собственные источники сообщает, что японская компания Honda планирует начать выпуск собственных беспилотных автомобилей.

Как и во многих подобных случаях, авотпроизводитель решил заключить контракт с одной из компаний, которые специализируются на создании систем автономного управления. В данном случае, руководство Honda решило пойти по стопам итальяно-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA), который сотрудничает с новым дочерним предприятием холдинга Alphabet Inc. (реорганизованный Google Inc.) – Waymo.

Новая компания, в отличие от старой команды разработчиков в составе Google X, занимается исключительно созданием систем автономного управления и поиском возможностей для их внедрения за пределами автомобильной отрасли. Старый же проект создания собственного автономного автомобиля Google Self-Driving Car без традиционных органов управления был заброшен. В ходе официальной презентации нового дочернего предприятия, представители Google особо подчеркивали, что Waymo не является автомобилестроительной компанией. «Мы не участвуем в гонке по созданию лучшего автомобиля. Наша цель - создать лучшего водителя».

И такого водителя планирует посадить за руль своих автомобилей руководство Honda. По словам источников британского издания, пожелавших остаться неназванными, представители Honda и Waymo уже приступили к переговорам относительно будущего сотрудничества.

К сожалению, на данный момент неизвестно, чем закончатся эти переговоры и какие именно автомобили Honda будут оснащаться системой автономного управления от Waymo. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что наиболее перспективными вариантами являются модели Civic и CR-V.