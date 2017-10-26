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26 окт 2017

Honda показала идеологического преемника S2000

Honda показала идеологического преемника S2000
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda привезла на автосалон в Токио концепт компактного спортивного электрического купе Sports EV. Как и у показанного месяц назад городского субкопамка Urban EV, его дизайн выполнен в ретромотивах. И точно также как с Urban EV его серийное будущее практически предрешено: он также может стать серийным уже в 2019 году.

У купе длиной всего четыре метро классические пропорции для купе: длинный капот, смещенная назад кабина, короткая задняя часть. В компании пока не раскрывают технические характеристики модели, но по неофициальным данным, она оснащена одним электромотором и блоком батарей, позволяющим проехать на одной зарядке до 240 километров.

Если машина пойдет в серию, то наверняка лишится некоторых деталей, которые присутствуют на концепте: камер заднего вида вместо зеркал, утопленные в кузов дверные ручки, открывающихся против хода движения дверей и так далее. А вот «интеллектуальная система» полуавтономного вождения скорее всего на купе останется: она позволяет переложить на электронику управление автомобилем в городских пробках.
 

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При написании новости использовалась информация:
Honda

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