Компания Honda привезла на автосалон в Токио концепт компактного спортивного электрического купе Sports EV. Как и у показанного месяц назад городского субкопамка Urban EV, его дизайн выполнен в ретромотивах. И точно также как с Urban EV его серийное будущее практически предрешено: он также может стать серийным уже в 2019 году.

У купе длиной всего четыре метро классические пропорции для купе: длинный капот, смещенная назад кабина, короткая задняя часть. В компании пока не раскрывают технические характеристики модели, но по неофициальным данным, она оснащена одним электромотором и блоком батарей, позволяющим проехать на одной зарядке до 240 километров.

Если машина пойдет в серию, то наверняка лишится некоторых деталей, которые присутствуют на концепте: камер заднего вида вместо зеркал, утопленные в кузов дверные ручки, открывающихся против хода движения дверей и так далее. А вот «интеллектуальная система» полуавтономного вождения скорее всего на купе останется: она позволяет переложить на электронику управление автомобилем в городских пробках.

