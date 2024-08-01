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1 авг 2024

Honda показала клиновидный концепт-кар, придуманный 40 лет назад

Honda показала клиновидный концепт-кар, придуманный 40 лет назад
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda представила концептуальный автомобиль HP-X, который разработали в 1984 году. Возрожденный автомобиль примет участие в Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич 18 августа

За разработку HP-X отвечала команда из ателье Pininfarina. Автомобиль имеет клиновидный кузов, который в прошлом столетии ассоциировался с футуризмом. Фактически это купе с откидной стеклянной крышей, которая отъезжая, предоставляет доступ в салон. Стилистика интерьера также повторяет мотивы 80-х годов. На передней панели и центральном тоннеле есть большое количество физических кнопок, предназначенных под настройку систем автомобиля.

HP-X оснащен 2,0-литровым 24-клапанным V6, который позаимствовали у гоночного Honda F2. Другие технические характеристики не раскрываются, и будем надеятся, что компания поделится подробностями о HP-X на Конкурсе элегантности.

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