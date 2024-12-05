Honda представила бюджетный седан Amaze нового поколения

Компания Honda пополнила свою линейку новой генерацией недорого седана Amaze. Автомобиль продается преимущественно на индийском рынке. Цены там начинаются от 799 000 рупий (около 980 000 рублей)

Новый Amaze стал выглядеть более брутально. Появились узкие полосы светодиодных фар, крупная решетка радиатора и спортивные бампера. В салоне есть мультимедийная система диагональю 8 дюймов, беспроводная зарядка, 7-дюймовая “приборка” и мультируль. Дополнительно к этому автомобиль в топовой комплектации оснащен комплексом водительских ассистентов.

Силовая установка осталась прежней. Автомобиль приводится в движение 1,2-литровым “атмосферником” мощностью 90 л.с. и 110 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 5-ступенчатой “механикой” или вариатором в зависимости от комплектации.